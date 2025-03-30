Дмитрий Пятибратов покинул пост главного тренера футбольного клуба «Факел»

В рамках 22-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» потерпел разгромное поражение от «Краснодара» со счетом 0:5 на выезде. После этой игры воронежский клуб имеет в своем активе 14 очков и занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов, которому 48 лет, возглавил команду 13 августа прошлого года, сменив на этом посту Игоря Черевченко. Это не первое его пребывание у руля клуба: ранее Пятибратов уже руководил «Факелом» с 2022 по 2023 год и два года входил в тренерский штаб команды. В тренерской карьере Пятибратова также значатся работы в саранской «Мордовии», минском «Динамо», литовском «Ритеряе» и «Чайке» из Песчанокопского.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско отправлен в отставку с поста наставника сборной Бельгии после неудачного выступления команды в Лиге наций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

