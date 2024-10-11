Непомнящий пропустит шахматный турнир в Лондоне из-за проблем с визой
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вынужденно пропустит турнир WR Chess Masters Cup в Лондоне из-за того, что ему не предоставили британскую визу. По аналогичной причине он не выступил на Global Chess League – соревновании по быстрым шахматам.
Менеджер шахматиста Зоя Арнацкая сообщила ТАСС, что второй турнир начнется уже 14 октября, поэтому россиянина заменит другой гроссмейстер. WR Chess Masters Cup пройдет в Лондоне с 14 по 18 октября.
Яну Непомнящему 34 года, он два раза принимал участие в матчах за звание чемпиона мира. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», в 2021 году россиянин проиграл представителю Норвегии Магнусу Карлсену, а в апреле 2023 года – уступил китайскому гроссмейстеру Дин Лижэню.
Непомнящий становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России два раза выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019). Визовые проблемы у спортмена связаны с санкционными мерами, введенными против России в связи с событиями на Украине.
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