Непомнящий пропустит шахматный турнир в Лондоне из-за проблем с визой

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вынужденно пропустит турнир WR Chess Masters Cup в Лондоне из-за того, что ему не предоставили британскую визу. По аналогичной причине он не выступил на Global Chess League – соревновании по быстрым шахматам.

Менеджер шахматиста Зоя Арнацкая сообщила ТАСС, что второй турнир начнется уже 14 октября, поэтому россиянина заменит другой гроссмейстер. WR Chess Masters Cup пройдет в Лондоне с 14 по 18 октября.