Шахматиста Карлсена дисквалифицировали с чемпионата мира по рапиду из-за дресс-кода

Норвежского шахматиста Магнуса Карлсена дисквалифицировали с чемпионата мира по рапиду из-за нарушения дресс-кода. Об этом заявили в пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE).

Как отметили в организации, правила для мировых первенств по рапиду и блицу призваны обеспечить профессионализм и справедливость для всех шахматистов.

«Магнус Карлсен нарушил дресс-код, надев джинсы, которые явно запрещены в соответствии с давними правилами этого мероприятия. Главный арбитр сообщил ему о нарушении, выписал штраф и потребовал, чтобы он сменил одежду», — рассказали в FIDE.

Карлсен отказался переодеться, в результате его не включили в пару для девятого раунда.

Ранее гроссмейстер из Индии Гукеш Доммараджу стал новым чемпионом мира по шахматам.

