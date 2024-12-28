Шахматиста Карлсена дисквалифицировали с чемпионата мира по рапиду из-за дресс-кода
Норвежского шахматиста Магнуса Карлсена дисквалифицировали с чемпионата мира по рапиду из-за нарушения дресс-кода. Об этом заявили в пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE).
Как отметили в организации, правила для мировых первенств по рапиду и блицу призваны обеспечить профессионализм и справедливость для всех шахматистов.
«Магнус Карлсен нарушил дресс-код, надев джинсы, которые явно запрещены в соответствии с давними правилами этого мероприятия. Главный арбитр сообщил ему о нарушении, выписал штраф и потребовал, чтобы он сменил одежду», — рассказали в FIDE.
Карлсен отказался переодеться, в результате его не включили в пару для девятого раунда.
Ранее гроссмейстер из Индии Гукеш Доммараджу стал новым чемпионом мира по шахматам.
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