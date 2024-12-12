Индиец Гукеш Доммараджу стал новым чемпионом мира по шахматам
Гроссмейстер из Индии Гукеш Доммараджу стал новым чемпионом мира по шахматам. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).
Соперником 18-летнего индийца в матче за шахматную корону был китаец Дин Лижэнь. Для выявления победителя потребовалось 14 партий, последнюю из которых выиграл Доммараджу.
Общий счёт матча 7,5:6,5 в пользу представителя Индии.
В FIDE отметили, что Доммараджу является вторым, после Вишванатана Ананда, индийцем, выигравшим шахматную корону. Также 18-летний гроссмейстер стал самым молодым чемпионом мира в истории федерации.
Ранее россиянка Ольга Карманова стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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