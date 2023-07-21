Шахматист Ян Непомнящий отказался выступать за сборную России

По его словам, он не желает менять ни спортивное, ни обычное гражданство, однако у него нет желания выступать за российскую сборную.

«Я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией», - заключил гроссмейстер.

Ранее Непомнящий второй раз в карьере принял участие в матче за звание чемпиона мира, в котором проиграл китайцу Дин Лижэню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

