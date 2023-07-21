Шахматист Ян Непомнящий отказался выступать за сборную России
21 июля 202316:00
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «Чемпионату» заявил, что не намерен менять спортивное гражданство.
По его словам, он не желает менять ни спортивное, ни обычное гражданство, однако у него нет желания выступать за российскую сборную.
«Я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией», - заключил гроссмейстер.
Ранее Непомнящий второй раз в карьере принял участие в матче за звание чемпиона мира, в котором проиграл китайцу Дин Лижэню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru