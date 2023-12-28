Шахматист Карлсен признался в употреблении алкоголя во время онлайн-турниров
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен признался, что иногда употребляет горячительные напитки во время игр на онлайн-турнирах, пишет ТАСС.
«Да, иногда играю в онлайн-турнирах, выпив алкоголь», - сказал он
При этом Карлсен не рекомендовал другим шахматистам поступать так же.
В четверг, 28 декабря, Карлсен в пятый раз стал чемпионом мира по быстрым шахматам. В 2013 году он выиграл мировой титул в классических соревнованиях, который в дальнейшем защищал четыре раза.
В августе 2023 года 33-летний Карлсен впервые в своей карьере стал обладателем Кубка мира, напоминает «Радиоточка НСН».
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