Российская шахматистка Бондарук выиграла чемпионат мира по рапиду

Женщина пострадала при обстреле поселка Суземка в Брянской области Инфраструктуре Феодосии после атаки ВСУ нанесен минимальный ущерб ГИБДД усилит в Москве проверки на пьяную езду в новогодние праздники В Латвии закрыли доступ к сайтам, связанным с «Яндексом» Добровинский заявил, что участие в «голой вечеринке» не может быть основанием для лишения Киркорова звания Народного артиста