Российская шахматистка Бондарук выиграла чемпионат мира по рапиду
28 декабря 202319:28
Шахматистка из России Анастасия Бондарук стала чемпионкой мира по рапиду, который завершился в Самарканде, передает ТАСС.
По итогам 11 туров финального турнира три шахматистки россиянка Боднарук, представительница Индии Хампи Конеру и китаянка Лэй Тинцзе набрали по 8,5 очка. Благодаря лучшим дополнительным показателям право сыграть на тай-брейке получили Боднарук и Конеру.
На тай-брейке Бондарук оказалась сильней Конеру. Поединок завершился со счетом 2,5 :1,5.
Ранее Магнус Карлсен выиграл Кубок мира, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru