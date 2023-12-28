Российская шахматистка Бондарук выиграла чемпионат мира по рапиду

Шахматистка из России Анастасия Бондарук стала чемпионкой мира по рапиду, который завершился в Самарканде, передает ТАСС.

Россиянка Александра Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам

По итогам 11 туров финального турнира три шахматистки россиянка Боднарук, представительница Индии Хампи Конеру и китаянка Лэй Тинцзе набрали по 8,5 очка. Благодаря лучшим дополнительным показателям право сыграть на тай-брейке получили Боднарук и Конеру.

На тай-брейке Бондарук оказалась сильней Конеру. Поединок завершился со счетом 2,5 :1,5.

Ранее Магнус Карлсен выиграл Кубок мира, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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