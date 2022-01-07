Северная Корея не будет участвовать в зимней Олимпиаде в Пекине

В письме властей Северной Кореи оргкомитету Олимпиады говорится, что США и «подконтрольные им силы» все более открыто действуют против Китая, пытаясь предотвратить «успешное открытие Олимпийских игр».

«Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии. Мы полностью поддерживаем китайских товарищей в их работе по организации великолепного и замечательного олимпийского фестиваля», — отмечается в обращении КНДР.

Северная Корея не участвовала и в летней Олимпиаде, проходившей в Токио летом 2021 года. В КНДР объясняли свой отказ желанием защитить спортсменов от заражения COVID-19.

