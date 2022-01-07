Северная Корея не будет участвовать в зимней Олимпиаде в Пекине
КНДР не будет принимать участие в зимних Олимпийских играх в Пекине 4-20 февраля из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает агентство ЦТАК.
В письме властей Северной Кореи оргкомитету Олимпиады говорится, что США и «подконтрольные им силы» все более открыто действуют против Китая, пытаясь предотвратить «успешное открытие Олимпийских игр».
«Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии. Мы полностью поддерживаем китайских товарищей в их работе по организации великолепного и замечательного олимпийского фестиваля», — отмечается в обращении КНДР.
Северная Корея не участвовала и в летней Олимпиаде, проходившей в Токио летом 2021 года. В КНДР объясняли свой отказ желанием защитить спортсменов от заражения COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 735 / сут.
Умерли
315 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 035 / сут.
- Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Казахстане
- СМИ: В Канаде зафиксировали вспышку неизвестного неврологического заболевания
- Токаев дал приказ силовикам открывать огонь на поражение по террористам
- Умер бывший глава Генштаба Анатолий Квашнин
- Экономист отрезвил: Роста зарплат и пенсий в России не будет
- Миротворцы и силовики взяли под контроль аэропорт Алма-Аты
- В России подтвердили еще 16 735 случаев COVID-19
- В Алма-Ате задержаны десятки боевиков и мародеров
- Северная Корея не будет участвовать в зимней Олимпиаде в Пекине
- Претензии – спецслужбам. Ветеран «Альфы» раскритиковал службы безопасности в Казахстане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru