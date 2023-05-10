Серхио Бускетс покинет «Барселону» по окончании сезона

В сообщении отмечается, что «капитан сине-гранатовых прощается с клубом после 18 сезонов». За это время он провёл в футболке «Барсы» 718 матчей, выиграв восемь чемпионатов Испании, семь Кубков и семь Суперкубков Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка Европы и три клубных чемпионатам мира.

Текущий сезон может принести ему ещё один титул - за пять туров до окончания чемпионата Испании каталонцы уверенно лидируют, набрав 82 очка.

Сам Бускетс заявил, что решение покинуть «Барселону» было непростым, но «время пришло».

«Я хочу поблагодарить всех людей, которые позволили мне осуществить эту мечту, и особенно моих одноклубников, с которыми я провёл тысячи часов... Я также благодарю болельщиков по всему миру и свою семью», — написал 34-летний футболист.

Ранее петербургский «Зенит» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) победил московский «Спартак» и досрочно выиграл чемпионский титул, став лучшей командой России в пятый раз подряд, сообщает RT.

