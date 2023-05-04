Reuters: Месси получил щедрое предложение от саудовского клуба «Аль-Хиляль»

Агентство ссылается на источник в окружении Месси. Сообщается, что саудовский клуб предложил аргентинцу около $400 миллионов в год.

По данным Reuters, это единственное предложение, которое нападающий получил на текущий момент.

Портал RMC Sport ранее сообщил, что руководство «Пари Сен-Жермен» отстранило Месси от тренировок на две недели. Причиной названа его поездка в Саудовскую Аравию, передает «Радиоточка НСН».

