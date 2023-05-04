Reuters: Месси получил щедрое предложение от саудовского клуба «Аль-Хиляль»

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси получил официальное предложение от футбольного клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Об этом пишет Reuters.

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Агентство ссылается на источник в окружении Месси. Сообщается, что саудовский клуб предложил аргентинцу около $400 миллионов в год.

По данным Reuters, это единственное предложение, которое нападающий получил на текущий момент.

Портал RMC Sport ранее сообщил, что руководство «Пари Сен-Жермен» отстранило Месси от тренировок на две недели. Причиной названа его поездка в Саудовскую Аравию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФутболСаудовская АравияЛионель Месси

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