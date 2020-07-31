Сергей Юран уйдет с поста главного тренера «Химок»

Гендиректор ФК "Химки" Александр Зайцев объявил о расторжении контракта с главным тренером клуба Сергеем Юраном. Об этом сообщает РИА Спорт.

Отмечается, что причиной стала несогласованность сторон по условиям контракта. Как заявил Зайцев, Юран после успеха на Кубке России попросил значительного увеличения контракта, а клуб к этому готов не был.

Юран заступил на пост главного тренера "Химок" в январе, сменив Андрея Талалаева. По итогам прошлого сезона "Химки" вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и, дойдя до финала Кубка России, проиграли "Зениту" с разницей в один мяч.

Накануне стало известно, что футболист Александр Кокорин подписал контрактный договор на три года с ФК «Спартак».







