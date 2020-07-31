Сергей Юран уйдет с поста главного тренера «Химок»
Гендиректор ФК "Химки" Александр Зайцев объявил о расторжении контракта с главным тренером клуба Сергеем Юраном. Об этом сообщает РИА Спорт.
Отмечается, что причиной стала несогласованность сторон по условиям контракта. Как заявил Зайцев, Юран после успеха на Кубке России попросил значительного увеличения контракта, а клуб к этому готов не был.
Юран заступил на пост главного тренера "Химок" в январе, сменив Андрея Талалаева. По итогам прошлого сезона "Химки" вышли в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и, дойдя до финала Кубка России, проиграли "Зениту" с разницей в один мяч.
Накануне стало известно, что футболист Александр Кокорин подписал контрактный договор на три года с ФК «Спартак».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
840 тыс.+5 482 / сут.
Умерли
13 963+161 / сут.
Выздоровели
638 тыс.+8 755 / сут.
- В ВОЗ заявили о рекордном росте заражений коронавирусом за сутки
- Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
- Умер режиссер Алан Паркер
- Apple стала самой дорогой компанией в мире
- Жене рэпера Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru