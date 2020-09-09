Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open
Теннисистка Серена Уильямс (США) вышла в полуфинал турнира серии Большого шлема US Open.
Как сообщает Интерфакс, в ¼ финала американка обыграла представительницу Болгарии Цветану Пиронкову. Счет игры составил 4:6, 6:3, 6:2, продолжительность матча – 2 часа 11 минут.
В матче полуфинала Уильямс встретится с победительницей пары Виктория Азаренко (Белоруссия) – Элисе Мертенс (Бельгия).
Уильямс является одной из самых титулованных теннисисток мира, 23 раза выигрывала турниры Большого шлема. В 2018 году она возглавила рейтинг Forbes как самая высокооплачиваемая спортсменка мира.
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