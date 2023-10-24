Серена Уильямс обрезала белорусскую теннисистку Соболенко на общем фото

Обе теннисистки опубликовали в социальных сетях одинаковые фотографии с вечеринки в Майами. При этом на странице Уильямс масштаб изображения увеличен, и Соболенко нет на фото.

Фанаты американской спортсменки раскритиковали ее, подчеркнув, что Уильямс поступила «грубо» и «неуважительно».

Ранее Серена Уильямс лайкнула пост о дисквалификации румынки Симоны Халеп, которую отстранили от соревнований на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Также американская теннисистка разместила публикацию, в которой написала «8 — лучшее число», тем самым, вероятно, намекая на число своих побед на Уимблдоне. Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков назвал поведение Уильямс по отношению к сопернице грубым и отметил, что в этой ситуации было бы правильнее «промолчать и не делать каких-то жестов в сторону своей коллеги», пишет RT.

