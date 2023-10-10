Российская теннисистка Корнеева пробилась в основную сетку турнира в Гонконге

В основную сетку турнира WTA впервые вошла 16-летняя российская теннисистка Алина Корнеева.

Теннисист Рублёв всего за час вышел в четвертый круг «Мастерс» в Шанхае

Россиянка обыграла швейцарку Конни Перрен в финале квалификации со счетом 6:3, 6:4.

В январе 2023 года она выиграла Australian Open, обыграв в финале соотечественницу Мирру Андрееву, уже игравшую в Парижу во взрослом турнире и дошла до третьего круга.

Ранее российская 16-летняя теннисистка Мирра Андреева уступила шестой ракетке мира Коко Гауфф (США) и завершила выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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