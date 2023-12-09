Серебряный призер Олимпиады в прыжках с шестом Сидорова завершила карьеру
Серебряный призёр Олимпиады в Токио, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова в своём Telegram-канале заявила о завершении карьеры.
По словам 32-летней спортсменки, она «перестала получать удовольствие от лёгкой атлетики».
«Я официально завершаю свою спортивную карьеру. Я не вернусь в сектор», - написала Сидорова.
Легкоатлетка добавила, что после того, как узнала о своей беременности, она пыталась «уговорить себя не торопиться» и, может быть, передумать, «но не вышло».
Кроме «серебра» Токийской Олимпиады на счету Сидоровой «золото» чемпионата мира 2019 года. Также она побеждала на летнем чемпионате Европы в 2014 году и в финале Бриллиантовой лиги в 2021-м.
Ранее трёхкратный чемпион России, экс-игрок российских футбольных клубов ЦСКА и «Рубина» Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru