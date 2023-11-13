Фигуристы Тарасова и Морозов объявили о завершении карьеры

Серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях и Олимпиады 2022 года в Пекине в парном катании, фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, заявили о завершении карьеры. Об этом спортсмены заявили на Первом канале в эфире подкаста «Произвольная программа».

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«Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем ее. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать мы не будем», — отметили 31-летний Морозов и 28-летняя Тарасова.

Ранее российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства 2021 года Елизавета Туктамышева решила приостановить карьеру. Сообщается, что спортсменка пропустит сезон-2023/2024, сосредоточившись на участии в ледовых шоу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
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