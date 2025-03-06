Сербский БК «Црвена Звезда» оштрафовали за пророссийскую акцию болельщиков

Сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда» был оштрафован из-за поведения своих болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

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Отмечается, что инцидент произошёл 27 февраля, когда сербские баскетболисты дома принимали литовский «Жальгирис». Сумма штрафа составила 10 тысяч евро.

«Црвена Звезда» оштрафован за оскорбительные скандирования болельщиками в адрес лиц, принимающих участие в игре», - говорится в решении дисциплинарного комитета Евролиги.

По данным СМИ, болельщики сербской команды исполнили песню «Катюша», а также подняли над головами листы бумаги разного цвета, сформировав российский триколор.

Ранее польский футбольный клуб «Легия» оштрафовали на 17,5 тысячи евро за баннеры с оскорблениями в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет RT.

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