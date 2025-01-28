На матче чемпионата Греции по футболу вывесили баннер «Слава России»

Баннер «Слава России» вывесили во время матча чемпионата Греции по футболу между клубом «Олимпиакос» из Пирея и афинским «Панатинаикосом».

Игра состоялась 26 января и завершилась ничьей со счетом 1:1.

Пророссийский баннер появился в секторе активных болельщиков «Олимпиакоса». Надпись с триколором неоднократно попадала в трансляцию матча.

Между тем польский клуб «Легия» оштрафовали на 17,5 тысячи евро за баннеры с оскорблениями в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет RT.

