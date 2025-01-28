На матче чемпионата Греции по футболу вывесили баннер «Слава России»
28 января 202510:57
Баннер «Слава России» вывесили во время матча чемпионата Греции по футболу между клубом «Олимпиакос» из Пирея и афинским «Панатинаикосом».
Игра состоялась 26 января и завершилась ничьей со счетом 1:1.
Пророссийский баннер появился в секторе активных болельщиков «Олимпиакоса». Надпись с триколором неоднократно попадала в трансляцию матча.
Между тем польский клуб «Легия» оштрафовали на 17,5 тысячи евро за баннеры с оскорблениями в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru