Сербские и российские команды объединятся на Суперкубке единой лиги ВТБ

Ежегодный предсезонный баскетбольный турнир Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» с 22 по 25 сентября, сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.

Евролига не допустит российские баскетбольные клубы к участию в турнире в сезоне 2022/2023

В сообщении говорится, что шесть команд разделят на две группы. Матчи группового этапа пройдут 22, 23 и 24 сентября. Матчи за пятое место, бронзовые медали и финал состоятся 25 сентября.

В департаменте отметили, что за Кубок легенды тренерского цеха Александра Гомельского будут бороться ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань», а также сербские клубы «Партизан» и «Мега».

«От сербских команд болельщики ждут игры, которая в очередной раз докажет, что сербский баскетбол исторически один из самых сильных в Европе», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сборная Испании в четвёртый раз выиграла чемпионат Европы по баскетболу. В финале 2022 года они победили команду Франции со счетом 88:76, пишут «Известия».

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