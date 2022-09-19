Сербские и российские команды объединятся на Суперкубке единой лиги ВТБ
Ежегодный предсезонный баскетбольный турнир Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» с 22 по 25 сентября, сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.
В сообщении говорится, что шесть команд разделят на две группы. Матчи группового этапа пройдут 22, 23 и 24 сентября. Матчи за пятое место, бронзовые медали и финал состоятся 25 сентября.
В департаменте отметили, что за Кубок легенды тренерского цеха Александра Гомельского будут бороться ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань», а также сербские клубы «Партизан» и «Мега».
«От сербских команд болельщики ждут игры, которая в очередной раз докажет, что сербский баскетбол исторически один из самых сильных в Европе», - подчеркнули в пресс-службе.
Ранее сборная Испании в четвёртый раз выиграла чемпионат Европы по баскетболу. В финале 2022 года они победили команду Франции со счетом 88:76, пишут «Известия».
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