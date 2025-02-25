Мостовой осудил Карпина за уход с поста тренера «Ростова»
Экс-игрок российской сборной по футболу Александр Мостовой заявил в интервью телеканалу «Матч ТВ», что осуждает решение тренера Валерия Карпина уйти с поста наставника клуба «Ростов».
По мнению бывшего футболиста, тренер подставил футбольный клуб. Он добавил, что не понимает, зачем было соглашаться на предложение возглавить российскую сборную и впоследствии уходить из «Ростова». «Чтобы сосредоточиться на матчах против Таиланда, Монголии, Кореи?» — заявил Мостовой.
Ранее Карпин заявил, что сборная России сумела отыграть все товарищеские матчи 2024 года «на ноль» благодаря усилиям всех футболистов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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