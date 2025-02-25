Мостовой осудил Карпина за уход с поста тренера «Ростова»

Экс-игрок российской сборной по футболу Александр Мостовой заявил в интервью телеканалу «Матч ТВ», что осуждает решение тренера Валерия Карпина уйти с поста наставника клуба «Ростов».

Карпин покинул пост главного тенера ФК «Ростов»

По мнению бывшего футболиста, тренер подставил футбольный клуб. Он добавил, что не понимает, зачем было соглашаться на предложение возглавить российскую сборную и впоследствии уходить из «Ростова». «Чтобы сосредоточиться на матчах против Таиланда, Монголии, Кореи?» — заявил Мостовой.

Ранее Карпин заявил, что сборная России сумела отыграть все товарищеские матчи 2024 года «на ноль» благодаря усилиям всех футболистов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:СпортСпортсменыФутболФутболистТренерВалерий КарпинАлександр Мостовой

Горячие новости

Все новости

партнеры