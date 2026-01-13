Капитан «Локомотива» Баринов перешел в ЦСКА
Капитан футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов стал игроком ЦСКА. Об этом говорится в сообщении команды.
«ПФК ЦСКА и ФК «Локомотив» достигли договоренности о переходе полузащитника в зимнее трансферное окно», - рассказали в пресс-службе армейцев.
Баринов подписал контракт до конца сезона 2028/29. Игрок будет выступать за ЦСКА под номером 6 и уже 13 января отправится с командой на сборы в Абу-Даби.
Дмитрию Баринову 29 лет, футболист - воспитанник «Локомотива», за основную команду он играл с 2015 года.
Ранее СМИ сообщили, что московский ЦСКА хочет подписать контракт с полузащитником бразильского «Фламенго» Эвертоном Соаресом, пишет «Свободная пресса».
