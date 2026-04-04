СМИ: Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам, везущим гумпомощь
Агентство Tasnim сообщает, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам с гуманитарной помощью и товарами первой необходимости.
Ранее из‑за военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке судоходство через этот стратегически важный маршрут — ключевой путь поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из арабских стран — практически остановилось. Это спровоцировало рост цен на топливо во многих государствах мира.
На текущий момент проход через пролив открыт только для судов стран, дружественных Ирану. По информации Tasnim, в их число входят Россия, Китай, Индия, Ирак и Пакистан. Президент США Дональд Трамп призывал ряд европейских и азиатских государств направить корабли для разблокировки маршрута, однако большинство стран отказались от участия в инициативе.
Ранее Иран попросил Россию не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по Ормузскому проливу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
