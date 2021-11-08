Седрик Гогуа уйдет из ЦСКА

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа расторг контракт с ЦСКА. Об этом говорится на сайте российского футбольного клуба.

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27-летний футболист завершит свое сотрудничество с ЦСКА досрочно. По данным портала Transfermarkt, его контракт должен был закончиться в июне 2023 года.

Седрик Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» в августе 2019 года. В статусе игрока армейского клуба он провел пять матчей, забив один гол.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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