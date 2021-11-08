Седрик Гогуа уйдет из ЦСКА
8 ноября 202115:51
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа расторг контракт с ЦСКА. Об этом говорится на сайте российского футбольного клуба.
27-летний футболист завершит свое сотрудничество с ЦСКА досрочно. По данным портала Transfermarkt, его контракт должен был закончиться в июне 2023 года.
Седрик Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» в августе 2019 года. В статусе игрока армейского клуба он провел пять матчей, забив один гол.
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8 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru