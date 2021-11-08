Седрик Гогуа уйдет из ЦСКА

27-летний футболист завершит свое сотрудничество с ЦСКА досрочно. По данным портала Transfermarkt, его контракт должен был закончиться в июне 2023 года.

Седрик Гогуа перешел в ЦСКА из «Тамбова» в августе 2019 года. В статусе игрока армейского клуба он провел пять матчей, забив один гол.