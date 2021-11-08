Вратарь «Спартака» Ребров объявил о завершении карьеры
8 ноября 202111:00
Вратарь московского футбольного клуба «Спартак» Артем Ребров сообщил о завершении карьеры. Об этом голкипер написал на своей странице в Instagram.
Ребров выступал за столичный клуб с 2011 года и провел 113 матчей, отмечает RT. Кроме того, 37-летний вратарь играл за подмосковный «Сатурн», «Томь» (Томск), ярославский «Шинник», «Авангард» (Курск).
Ранее «Спартак» сообщал, что голкипер перешел на должность технического координатора футбольной команды.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru