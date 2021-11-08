Вратарь «Спартака» Ребров объявил о завершении карьеры

Минздрав и Минцифры: QR-коды россиян будут действовать год Гинцбург назвал количество антител, которое полностью защитит от «дельта»-штамма коронавируса Меркель рассказала о плане заняться «чем придет в голову» после отставки Опрос: Длинные нерабочие дни в ноябре скорректировали планы каждого пятого россиянина