Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при в Китае. Как отмечает RT, спортсменка установила личный рекорд, набрав 73,51 балла. Это результат позволил Щербаковой почти на пять очков оторваться от соперниц.

Еще одна представительница России Елизавета Туктамышева допустила серьезную ошибку, упав с тройного акселя. Это не позволило спортсменке подняться выше пятой строчки, следом за ней – ещё одна представительница России Софья Самодурова.

Напомним, ранее в пятницу россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат в ритм-танце. На сегодня также запланированы короткая программа у мужчин и пар. В субботу в произвольном танце выступят танцевальные дуэты, в произвольной программе - мужчины, женщины и пары. Показательные выступления пройдут в китайском Чунцине в воскресенье.