Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова лидирует после короткой программы на четвертом этапе Гран-при в Китае. Как отмечает RT, спортсменка установила личный рекорд, набрав 73,51 балла. Это результат позволил Щербаковой почти на пять очков оторваться от соперниц.
Еще одна представительница России Елизавета Туктамышева допустила серьезную ошибку, упав с тройного акселя. Это не позволило спортсменке подняться выше пятой строчки, следом за ней – ещё одна представительница России Софья Самодурова.
Напомним, ранее в пятницу россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат в ритм-танце. На сегодня также запланированы короткая программа у мужчин и пар. В субботу в произвольном танце выступят танцевальные дуэты, в произвольной программе - мужчины, женщины и пары. Показательные выступления пройдут в китайском Чунцине в воскресенье.
Ранее НСН писала, что фигуристка Александра Трусова одержала победу на этапе Гран-при Skate Canada с двумя мировыми рекордами. В первом из заявленных четырёх прыжков спортсменку постигла неудача, зато оставшиеся три она откатала блестяще, получив в произвольной программе 166.62 балла и по сумме двух программ 241.02 балла.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире НСН поздравила юную фигуристку, а также отметила, что в последнее время юниорки постоянно повышают планку.
«Во-первых, то, что она делает, действительно, удивительно. Во-вторых, дай бог, чтобы она продолжала кататься столько, сколько ей захочется, и никакая травма не мешала бы. Нам, профессиональным зрителям, в этой ситуации остаётся пожелать ей удачи и смотреть на те недостижимые высоты, которые она покоряет. У нас спортсменов хороших много, девчонки действительно сейчас показывают элементы совершенно другого уровня!» — заметила Слуцкая.
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