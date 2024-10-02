Щенсны официально стал голкипером «Барселоны»

Уточняется, что контракт с экс-голкипером «Ювентуса» и сборной Польши рассчитан до 30 июня 2025 года. В составе «сине-гранатовых» Щенсны заменит Марка-Андре тер Штегена, который получил серьёзную травму.

«За свою карьеру, которая, казалось, подошла к концу летом, он играл в таких топовых клубах, как «Арсенал», «Рома» и «Ювентус», - напомнили в «Барселоне».

Всего на счету Щенсны 500 матчей на профессиональном уровне, 75 из которых - в Лиге чемпионов. Также он сыграл 84 матча за сборную Польши, приняв участие в двух чемпионатах мира и четырех чемпионатах Европы.

Ранее четырёхкратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» Миралем Пьянич, также выступавший за «Рому» и «Барселону», официально стал игроком ПФК ЦСКА, сообщает RT.

