Щенсны официально стал голкипером «Барселоны»
Польский голкипер Войцех Щенсны подписал контракт с испанской «Барселоной». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Уточняется, что контракт с экс-голкипером «Ювентуса» и сборной Польши рассчитан до 30 июня 2025 года. В составе «сине-гранатовых» Щенсны заменит Марка-Андре тер Штегена, который получил серьёзную травму.
«За свою карьеру, которая, казалось, подошла к концу летом, он играл в таких топовых клубах, как «Арсенал», «Рома» и «Ювентус», - напомнили в «Барселоне».
Всего на счету Щенсны 500 матчей на профессиональном уровне, 75 из которых - в Лиге чемпионов. Также он сыграл 84 матча за сборную Польши, приняв участие в двух чемпионатах мира и четырех чемпионатах Европы.
Ранее четырёхкратный чемпион Италии в составе «Ювентуса» Миралем Пьянич, также выступавший за «Рому» и «Барселону», официально стал игроком ПФК ЦСКА, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал владельца взорвавшейся в пригороде Махачкалы АЗС
- Инстасамка опровергла внесение ее имени в список запретных артистов
- Россиян призвали воздержаться от поездок в Иран
- Захарова назвала Борреля «змеей подколодной»
- СМИ: Вячеслав Добрынин будет похоронен на Троекуровском кладбище
- Путешественник Богдан Булычев добрался до Северного полюса на квадротехнике
- ВОЗ: Скоро на Земле может вспыхнуть новая эпидемия с летальностью 90%
- Щенсны официально стал голкипером «Барселоны»
- Эксперт рассказал, сможет ли ИИ заменить IT-профессии
- Украинскую ракету и три дрона сбили над Курской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru