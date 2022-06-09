Команда Испании обыграла сборную Швейцарии в Лиге наций

Футбольная сборная Испании победила команду Швейцарии со счетом 1:0 в третьем туре группового этапа Лиги наций УЕФА в Женеве.

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Испанский полузащитник Пабло Сарабия забил гол на 13-й минуте матча.

Вместе с Испанией и Швейцарией в одной группе Лиги наций выступают команды Португалии и Чехии. На данный момент Испания занимает второе место в группе, Швейцария - четвертое.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ШвейцарияИспанияФутбол
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