Международная федерация тенниса приостановила членство федерации тенниса РФ

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах. Об этом сообщает пресс-служба ITF.

Также МФТ отменила все свои мероприятия в этих странах. Отмечается, что таким образом организация выражает свое осуждение вторжения России в Украину и содействие со стороны Белоруссии.

В МФТ уточнили, что российским и белорусским теннисистам не запрещено соревноваться в качестве отдельных лиц в турах. Согласно сообщению организации, приостановка членства не определена каким-либо сроком, однако в соревнованиях текущего года обе страны не смогут принимать участие.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Теннис
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры