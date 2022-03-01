Международная федерация тенниса приостановила членство федерации тенниса РФ

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах. Об этом сообщает пресс-служба ITF.

Также МФТ отменила все свои мероприятия в этих странах. Отмечается, что таким образом организация выражает свое осуждение вторжения России в Украину и содействие со стороны Белоруссии.

В МФТ уточнили, что российским и белорусским теннисистам не запрещено соревноваться в качестве отдельных лиц в турах. Согласно сообщению организации, приостановка членства не определена каким-либо сроком, однако в соревнованиях текущего года обе страны не смогут принимать участие.



