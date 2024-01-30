Сборной России присудили третье место на Олимпиаде в Пекине-2022
Международный союз конькобежцев присудил сборной России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине, следует из релиза организации.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сборная России по фигурному катанию лишена золота в командном турнире. Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки с объявлением войны российскому спорту.
Дисквалификация фигуристки Камилы Валиева была запланирована заранее с целью лишить сборную России золотой медали, заявила ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru