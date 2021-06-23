Сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020 с третьего места

Сборная Украины по футболу вышла в плей-офф Чемпионата Европы-2020 с третьего места группы C.

В активе подопечных Андрея Шевченко три очка, заработанные в трех играх группового этапа первенства.

Украинской сборной удалось выйти в 1/8 Евро-2020 благодаря проигрышам сборных Словакии и Польши, которые уступили своим соперникам по группе Е. В среду словаки крупно проиграли испанцам со счетом 0:5, а поляки не смогли обыграть сборную Швеции: игра закончилась со счетом 3:2. Украинской команде удалось пройти в плей-офф по разнице забитых и пропущенных мячей.

Помимо сборной Украины, с третьих мест в своих группах в 1/8 финала прошли команды Швейцарии и Чехии.

Между тем, сегодня состоятся последние матчи группового этапа Евро-2020. На мюнхенской «Альянц Арене» встретятся сборные Германии и Венгрии, а на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште сыграют Португалия и Франция. Начало матчей в 22:00 мск.

