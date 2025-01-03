Сборная Украины по лыжным гонкам снялась с «Тур де Ски»

Сборная Украины в полном составе снялась с многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Об этом рассказал главный тренер команды Александр Пуцко, сообщает Dagbladet.

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Как отметил специалист, сборная отказалась от участия, так как хотела изменить план соревнований.

«Это был выбор тренера. Теперь мы сосредоточимся на юниорском чемпионате мира и оставшихся этапах Кубка мира», — указал Пуцко.

До этого украинская команда не вышла на гонку преследования.

Многодневная гонка «Тур де Ски» завершится 5 января.

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ФОТО: РИА Новости
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