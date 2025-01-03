Сборная Украины по лыжным гонкам снялась с «Тур де Ски»
3 января 202512:15
Сборная Украины в полном составе снялась с многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Об этом рассказал главный тренер команды Александр Пуцко, сообщает Dagbladet.
Как отметил специалист, сборная отказалась от участия, так как хотела изменить план соревнований.
«Это был выбор тренера. Теперь мы сосредоточимся на юниорском чемпионате мира и оставшихся этапах Кубка мира», — указал Пуцко.
До этого украинская команда не вышла на гонку преследования.
Многодневная гонка «Тур де Ски» завершится 5 января.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru