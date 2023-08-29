Сборная Украины по Dota 2 снялась с чемпионата мира из-за допуска россиян

Сборная Украины по киберспортивной дисциплине Dota 2 снялась с матча нижней сетки плей-офф чемпионата мира IESF против Индонезии после решения организаторов допустить российских спортсменов до соревнований под национальным флагом.

Российским киберспортсменам разрешили выступать с флагом и гимном

Один из участников сборной Украины признался, что у него «нет желания участвовать в соревнованиях» после новостей о допуске России.

Турнир проходит в румынском городе Яссы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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