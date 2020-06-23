Канделаки высказалась о сексе с экс-футболистом сборной Украины

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки без подробностей прокомментировала утверждение бывшего нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Милевского о том, что он вступал с ней в интимную близость. Эта тема всплыла в интервью с Канделаки украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Как заявила телеведущая, ей жалко спортсмена, которому приходится говорить о связи с известной личностью из-за неудачно карьеры в футболе. «Получается, что никаких других счастливых моментов в его жизни не было», — прокомментировала Канделаки.

При этом она отказалась конкретно опровергать или подтверждать слова Милевского. «Ты, мой родной, мне не супруг и не духовник, поэтому можно я не буду отвечать на этот вопрос», — заметила она, обращаясь к Гордону.

О половой связи с Канделаки Милевский публично признался в июле прошлого года. Футболист утверждал, что секс с теледивой у него был, когда она вела передачу «Самый умный». В тот момент гепродюсер «Матч ТАВ» никак не комментировала это утверждение.

