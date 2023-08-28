Российским киберспортсменам разрешили выступать с флагом и гимном
28 августа 202319:20
Международная федерация киберспорта вернула россиянам возможность выступать с национальным флагом и гимном, пишет ТАСС.
Решение принято 28 августа на съезде федерации. Делегаты большинством голосом поддержали отмену запрета на национальный флаг и гимн для российских киберспортсменов на международных соревнованиях.
За отмену решения проголосовали 32 делегата. 13 выступили против, 25 воздержались.
Российско-украинская киберспортивная команда Team Spirit стала победителем гранд-финала турнира по Dota 2 в Саудовской Аравии, сообщает «Радиоточка НСН».
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- Российским киберспортсменам разрешили выступать с флагом и гимном
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru