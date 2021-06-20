Сборная Уэльса вышла в плей-офф Евро-2020 со второго места после проигрыша Италии
В матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года национальная команда Италии одержала победу над футболистами Уэльса со счетом 1:0. Это была домашняя игра для сборной Италии – она проходила в Риме на стадионе «Олимпико» 20 июня.
Единственный гол в ворота Уэльса забил полузащитник сборной Италии Маттео Пессина. Итальянцы получили преимущество в игре на 39 минуте матча.
Валлийцы снизили шанс на победу на 55-й минуте - красную карточку заработал Итан Ампаду, игроки сборной команды Уэльса остались в меньшинств.
Таким образом, команда Италии в целом получила 9 очков – и первое место в группе А; команда Уэльса 4 очка – и вторую позицию в турнирной таблице. У Швейцарии тот же результат по очкам, что у Уэльса, однако, команда оказалась на третьем месте из-за худшей разницы мячей. Турция, у которой 0 очков, - на последнем месте в группе А.
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