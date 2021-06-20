Сборная Уэльса вышла в плей-офф Евро-2020 со второго места после проигрыша Италии

Единственный гол в ворота Уэльса забил полузащитник сборной Италии Маттео Пессина. Итальянцы получили преимущество в игре на 39 минуте матча.

Валлийцы снизили шанс на победу на 55-й минуте - красную карточку заработал Итан Ампаду, игроки сборной команды Уэльса остались в меньшинств.

Таким образом, команда Италии в целом получила 9 очков – и первое место в группе А; команда Уэльса 4 очка – и вторую позицию в турнирной таблице. У Швейцарии тот же результат по очкам, что у Уэльса, однако, команда оказалась на третьем месте из-за худшей разницы мячей. Турция, у которой 0 очков, - на последнем месте в группе А.

