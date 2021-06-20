Сегодня состоятся два матча на Евро-2020. Италия примет в Риме Уэльс, а Швейцария и Турция сыграют в Баку. Матчи третьего тура определяют итоговое положение в группах, поэтому начинаются в одно время. Воскресные игры стартуют в 19.00 по Москве. Согласно регламенту турнира, в плей-офф выходят 12 команд, занявших в группах первое и второе места, а также 4 лучшие команды из числа занявших третьи места. Итальянцы досрочно обеспечили себе выход из группы. После двух матчей у команды Роберто Манчини 6 очков. На втором месте идет Уэльс, у которого 4 очка. На третьем месте Швейцария с одним очком. На четвертом Турция, проигравшая оба матча на Чемпионате Европы. Итальянцы не проигрывают уже 29 матчей подряд. Последнее поражение они потерпели в сентябре 2018 года от Португалии. Более того, Италия одержала 10 сухих побед подряд с общим счетом 31:0, так что Уэльсу надо будет сильно постараться, чтобы прервать эту суперсерию.



