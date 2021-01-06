Сборная США обыграла Канаду в матче МЧМ-2021

Спецслужбы США допустили причастность России к кибератакам на правительство Молодежная хоккейная сборная проиграла Финляндии в матче за третье место Патриарх обратился с рождественским посланием Цена биткоина поднялась выше 35 тысяч долларов Церемонию Grammy перенесли на март