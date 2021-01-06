Сборная США обыграла Канаду в матче МЧМ-2021
6 января 202110:31
Молодежная сборная США по хоккею обыграла команду Канады и завоевала золото на чемпионате мира по хоккею 2021 года, сообщает Sport 24.
Среди игроков американской сборной голами отличились Алекс Тюркотт и Тревор Зеграс, матч завершился со счетом 0:2.
Ранее молодежная сборная России проиграла команде Финляндии со счетом 1:4 в битве за бронзу и не получила ни одной медали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru