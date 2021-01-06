Сборная Финляндии победила Россию в матче МЧМ-2021 по хоккею
6 января 202107:31
Сборная России уступила национальной команде Финляндии в матче за третье место на молодежной чемпионате мира по хоккею 2021 года, сообщает RT.
Финляндия обыграла Россию со счетом 4:1, на седьмой минуте голом отметился Илья Сафонов из сборной России.
Из сборной Финляндии голами отличились Антон Лундель на 16 и 59 минуте, Мико Петман (42) и Юусо Парсинен (60).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru