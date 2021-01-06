Сборная Финляндии победила Россию в матче МЧМ-2021 по хоккею

Сборная России уступила национальной команде Финляндии в матче за третье место на молодежной чемпионате мира по хоккею 2021 года, сообщает RT.

Финляндия обыграла Россию со счетом 4:1, на седьмой минуте голом отметился Илья Сафонов из сборной России.