Сборная Россия сохранила свои позиции в рейтинге FIFA

Напомним, 11 мая главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал расширенный состав команды на чемпионат Европы. В нем нет Федора Смолова и Маринато Гильерме.

Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" понадеялся, что Смолова включат в окончательный список игроков.

«Есть же еще резервный список, поэтому Смолов может оказаться в нем. Если называть трех лучших футболистов, ясно, что Дзюба – это основной, Соболев на подмену, Заболотный вряд ли нужен с такими же параметрами, поэтому Смолов будет, думаю. Почему в заявку не включен вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме? Когда заканчивал Акинфеев, все говорили, что у нас нет вратарей. Я говорил: как это? У нас много молодых ребят, которым надо себя показывать. Меня уже ничего не удивляет», - заявил он.

