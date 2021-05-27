Сборная Россия сохранила свои позиции в рейтинге FIFA
Сборная России по футболу занимает 38-е место в обновленном рейтинге FIFA, майская версия которого представлена в этот четверг.
Первое место в списке по-прежнему за сборной Бельгии. В первой десятке (в той же последовательности, что и в апреле) находятся Франция, Бразилия, Англия, Португалия, Испания, Италия, Аргентина, Уругвай и Дания.
Примечательно, что в обновленном рейтинге произошло лишь одно изменение. Бахрейн поднялся с 99-го места на 98-е, поменявшись местами с командой Киргизии.
Напомним, 11 мая главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал расширенный состав команды на чемпионат Европы. В нем нет Федора Смолова и Маринато Гильерме.
Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" понадеялся, что Смолова включат в окончательный список игроков.
«Есть же еще резервный список, поэтому Смолов может оказаться в нем. Если называть трех лучших футболистов, ясно, что Дзюба – это основной, Соболев на подмену, Заболотный вряд ли нужен с такими же параметрами, поэтому Смолов будет, думаю. Почему в заявку не включен вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме? Когда заканчивал Акинфеев, все говорили, что у нас нет вратарей. Я говорил: как это? У нас много молодых ребят, которым надо себя показывать. Меня уже ничего не удивляет», - заявил он.
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