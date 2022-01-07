Биатлонист Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Россиянин Александ Логинов стал победителем спринта на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в германском Оберхофе.

Российская сборная по биатлону завоевала второе место в эстафете на этапе Кубка мира

На преодоление 10 км Логинову потребовалось 27 минут 8 секунд, на двух огневых рубежах он допустил только один промах. Второе место в гонке занял француз Эмильен Жаклен, а третьим стал норвежец Стурла Холм Легрейд.

Кроме Логинова в ТОП-10 попали ещё два российских биатлониста: Антон Бабиков показал шестой результат, а Даниил Серохвостов - восьмой.

Ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию и был вынужден пропустить этап в Оберхофе, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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