Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге FIFA
Сборная России по футболу поднялась с 42-го на 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Обновленный список опубликован на сайте организации.
Как пишет RT, лидером рейтинга, по-прежнему, остается сборная Бельгии. Далее расположились сборные Франции, Бразилии, Англии, Уругвая, Португалии и Хорватии. Последнее 209-е место разделили сборные Ангильи и Сан-Марино.
Напомним, в октябре в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 подопечные Станислава Черчесова крупно обыграли команды Шотландии (4:0) и Кипра (5:0). Таким образом наша национальная сборная по футболу досрочно вышла в финальную часть ЧЕ. После крупных побед над соперниками главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что теперь главная задача команды — выиграть чемпионат Европы, отмечает РЕН ТВ.
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