Сборная России улучшила свои позиции в рейтинге FIFA

Напомним, в октябре в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 подопечные Станислава Черчесова крупно обыграли команды Шотландии (4:0) и Кипра (5:0). Таким образом наша национальная сборная по футболу досрочно вышла в финальную часть ЧЕ. После крупных побед над соперниками главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что теперь главная задача команды — выиграть чемпионат Европы, отмечает РЕН ТВ.

