Гусев: Дзюба становится идеальным капитаном команды
Футбольный эксперт Виктор Гусев заявил НСН, что нападающий сборной России может получить предложение от иностранного клуба, но советует уходить только в топ-команду.
Комплиментов за свою игру в матче отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 заслужил капитан сборной России Артем Дзюба. После разгромного поражения (0:5) голкипер национальной команды Кипра Урко Пардо назвал российского нападающего великим игроком.
«Они были намного лучше нас. Но нам нужно было узнать об этом. Не надо вешать голову, ребята. Удачи сборной России, поздравляю. Артём Дзюба, жду тебя в следующий раз», — написал Пардо в своём инстаграме.
Пользователи в комментариях к посту отметили, что Артём Дзюба очень хвалил игру кипрского голкипера, на что Пардо ответил следующим образом:
«Респект ему. Это великий, великий игрок».
Журналист, футбольный комментатор Виктор Гусев, оценивая для НСН роль Дзюбы в победе сборной России, заметил, что Артем стал настоящим капитаном сборной. Таким, который может вести за собой.
«Это еще и личностный момент. После очередного сейва кипрского голкипера Дзюба его приобнял, поздравил с хорошей игрой. А после матча снял футболку и обменялся именно с вратарем. Дзюба себя позиционирует настоящим капитаном команды, демонстрирует правильное отношение к игре, к команде, к сопернику. И это правильно, это добавляет ему авторитета. Но в любом случае Дзюба сейчас бесспорно очень хорош, не исключено, и предложения из иностранных клубов начнут поступать. Но уходить из «Зенита» нужно только в топ-команду», - считает футбольный эксперт.
«Уровень Дзюбы сейчас высок, он позволяет сделать ему большой шаг в карьере»
Артем Дзюба после победы над командой Кипра и выхода в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года обратился к болельщикам. В ролике, опубликованном в инстаграме, форвард поздравил подписчиков с квалификацией на Евро и выразил надежду на то, что болельщики поддержат сборную в матче с Бельгией.
«Играли с Кипром очень достойно, Черчесов достойно подготовил команду к этому циклу. Более того, некоторые игроки, например, Артем Дзюба, достигли максимального своего потенциала. Он придал уверенности сборной. Кто-то говорит, что не было таких серьезных соперников, но еще совсем недавно шотландцы и киприоты вызывали опасения. С оптимизмом смотрю в будущее на предстоящий матч с бельгийцами», - оценил игру сборной России Виктор Гусев.
Сборная России гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы по футболу за два тура до окончания квалификации. Главный тренер Станислав Черчесов назвал задачу на чемпионат Европы-2020: выиграть турнир.
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