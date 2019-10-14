Гусев: Дзюба становится идеальным капитаном команды

Комплиментов за свою игру в матче отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 заслужил капитан сборной России Артем Дзюба. После разгромного поражения (0:5) голкипер национальной команды Кипра Урко Пардо назвал российского нападающего великим игроком.

«Они были намного лучше нас. Но нам нужно было узнать об этом. Не надо вешать голову, ребята. Удачи сборной России, поздравляю. Артём Дзюба, жду тебя в следующий раз», — написал Пардо в своём инстаграме.

Пользователи в комментариях к посту отметили, что Артём Дзюба очень хвалил игру кипрского голкипера, на что Пардо ответил следующим образом:

«Респект ему. Это великий, великий игрок».

Журналист, футбольный комментатор Виктор Гусев, оценивая для НСН роль Дзюбы в победе сборной России, заметил, что Артем стал настоящим капитаном сборной. Таким, который может вести за собой.

«Это еще и личностный момент. После очередного сейва кипрского голкипера Дзюба его приобнял, поздравил с хорошей игрой. А после матча снял футболку и обменялся именно с вратарем. Дзюба себя позиционирует настоящим капитаном команды, демонстрирует правильное отношение к игре, к команде, к сопернику. И это правильно, это добавляет ему авторитета. Но в любом случае Дзюба сейчас бесспорно очень хорош, не исключено, и предложения из иностранных клубов начнут поступать. Но уходить из «Зенита» нужно только в топ-команду», - считает футбольный эксперт.