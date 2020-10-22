Сборная России ухудшила свои позиции в рейтинге FIFA

Национальная сборная России по футболу ухудшила позиции в обновленном рейтинге Международной федерацией футбола (FIFA). Он представлен на официальном сайте организации. Подопечные Станислава Черчесова опустились на две позиции и теперь занимают 34-е место, подчеркивает Свободная пресса.

Напомним, в октябре сборная России проиграла команде Швеции в товарищеском матче со счётом 1:2. В рамках Лиги наций россияне сыграли вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0), напоминает RT.