Сборная России ухудшила свои позиции в рейтинге FIFA

Национальная сборная России по футболу ухудшила позиции в обновленном рейтинге Международной федерацией футбола (FIFA). Он представлен на официальном сайте организации. Подопечные Станислава Черчесова опустились на две позиции и теперь занимают 34-е место, подчеркивает Свободная пресса.

Напомним, в октябре сборная России проиграла команде Швеции в товарищеском матче со счётом 1:2. В рамках Лиги наций россияне сыграли вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0), напоминает RT.

Новости за ночь: Сборная России по футболу сыграла вничью с Венгрией

Между тем, молодежная сборная России по футболу сумела выйти в финальную стадию чемпионата Европы 2021 года – впервые за 8 лет. Это стало ясно после гостевой победы над командой Латвии в заключительном матче квалификационного турнира.

Встреча в Риге завершилась со счетом 4:1 в пользу россиян. В итоге команда набрала 23 очка и стала недосягаемой для своих соперников по группе 5. Ближайший преследователь – Польша – отстаёт на семь очков, отмечает РИА ФАН. Групповой турнир в рамках финальной стадии пройдет с 24 по 31 марта 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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