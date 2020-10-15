Новости за ночь: Сборная России по футболу сыграла вничью с Венгрией

Сборная России вничью (0:0) сыграла с командой Венгрии в Лиге наций. Эта игра стала первой для национальной команды с ноября 2018 года, когда команда не забила ни одного мяча. Оценивая игру команды, главный тренер Станислав Черчесов заявил, что не видит трагедии в ничьей

«В первом тайме не было моментов, но были проходы. Последний пас не проходил, особенно с правого фланга, что мы, честно говоря, и планировали, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».