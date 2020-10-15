Новости за ночь: Сборная России по футболу сыграла вничью с Венгрией
Сборная России вничью (0:0) сыграла с командой Венгрии в Лиге наций. Эта игра стала первой для национальной команды с ноября 2018 года, когда команда не забила ни одного мяча. Оценивая игру команды, главный тренер Станислав Черчесов заявил, что не видит трагедии в ничьей
«В первом тайме не было моментов, но были проходы. Последний пас не проходил, особенно с правого фланга, что мы, честно говоря, и планировали, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Сборная России набрала восемь очков и возглавляет таблицу третьей группы, напоминает Газета.ру. Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет против Турции в Лиге наций 15 ноября.
Напомним, что сборная России играет уже третий матч подряд, но пока болельщиков не радует. В товарищеском матче со Швецией уступила 1:2 , матч с Турцией в Лиге наций завершился ничьей 1:1. Лучшим игроком был назван Антон Миранчук, автор гола.
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