Сборная России U21 впервые обыграла Испанию
В матче отборочного турнира на чемпионат Европы 2023 молодёжная сборная России по футболу обыграла команду Испании со счётом 1:0. Встреча проходила на стадионе «Арена Химки».
На 60 минуте матча победный гол забил нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин.
Это первая победа сборной России U21 над сборной Испании. В предыдущих пяти играх российская команда терпела поражение.
Сейчас у молодёжной сборной России 15 очков, команда занимает второе место в турнирной таблице группы C. Опережает российскую сборную только команда Испании, лидируя по разнице мячей.
В следующем мачте отбора Россия сыграет с Мальтой. Встреча состоится 25 марта 2022 года.
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