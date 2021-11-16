Сборная России U21 впервые обыграла Испанию

На 60 минуте матча победный гол забил нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин.

Это первая победа сборной России U21 над сборной Испании. В предыдущих пяти играх российская команда терпела поражение.

Сейчас у молодёжной сборной России 15 очков, команда занимает второе место в турнирной таблице группы C. Опережает российскую сборную только команда Испании, лидируя по разнице мячей.

В следующем мачте отбора Россия сыграет с Мальтой. Встреча состоится 25 марта 2022 года.

