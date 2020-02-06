Футболисты поспорили, надо ли сборной России ехать на мундиаль в Катар
Мнения российских футболистов, как поступить в этом случае, в эфире НСН разделились.
На чемпионате мира по футболу 2022 российская сборная сможет выступать только в нейтральном статусе - без национального гимна и флага, если Спортивный арбитражный суд в Лозанне подтвердить решение Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Мнения российских футболистов, как поступить в этом случае, в эфире НСН разделились. Экс-игрок сборной России по футболу, тренер Сергей Кирьяков высказался за участие в мундиале.
«Нам нельзя пропускать соревнования такого масштаба как чемпионат мира. Понятно, что нужно будет бороться до конца за то, чтобы играть под флагом и с гимном. Но если суд примет решение, что нужно выступать под нейтральным флагом, в любом случае надо ехать. Все будут знать, что это за сборная, и нужно стараться доказать своей игрой, завоевать симпатию болельщиков, как это было на чемпионате мира в Москве, достойно выступить. Спортивная составляющая должна быть в любом случае во главе угла», - подчеркнул он.
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«Мы сопли распускаем. Нельзя такие вещи допускать! Они сели на шею! Вообще не участвовать в соревнованиях, ни в каких, нигде! Пускай ковыряются. Проводить свои соревнования. Вот и все. Они обнаглели, сволочи!», - возмутился ветеран ЦСКА в эфире НСН.
Бывший игрок сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой указал, что еще рано говорить о чемпионате 2022.
«Точка еще не поставлена, еще ничего не ясно. У нас впереди еще чемпионат Европы, до которого четыре месяца. Потом отборочный цикл чемпионата мира. Может, мы не отберёмся в Катар, может, мы на отборочном цикле провалимся. И все. Пока еще нет смысла говорить», - заметил он.
Напомним, исполком WADA 9 декабря 2019 года отстранил российских спортсменов от участия в крупных спортивных мероприятиях, в том числе, от Олимпиады и Паралимпийских игр, сроком на четыре года. Но «чистые» атлеты смогут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Российское антидопинговое агентство свой статус потеряло. Решения вступят в силу, если их подтвердит Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
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