Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России заняла 38-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на официальном сайте организации.
В ноябре национальная сборная РФ поднялась на одну строчку — с 39 на 38 место — рейтинга ФИФА.
Лидером списка остается сборная Аргентины по футболу, за ней следует команда Франции. Замыкает топ-3 национальная сборная Англии.
Между тем Российский футбольный союз отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию и решил «бороться за свои права» в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отстранившем российских спортсменов от международных турниров, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru