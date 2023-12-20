Футбольные сборные России и Сербии сыграют в марте в РФ

В беседе со Sports.ru он указал, что был подписан соответствующий контракт, что исключает повторение ситуации с командой Боснии и Герцеговины, которая в итоге отказалась от встречи.

«Тогда была только договоренность, контракт мы подписать так и не успели... Какие вы ещё гарантии ждёте, если есть подписанный контракт?» – сказал он.

Дюков также добавил, что стадион для матча российской и сербской сборных, который пройдёт в России, будет выбираться с учётом погодных условий, качества поля и вместимости.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение построить в Сочи национальный центр подготовки сборных команд страны по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

