Сборная России сохранила 38-е место в обновленном рейтинге ФИФА
Сборная Аргентины сохранила первое место в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Список опубликован на официальном сайте организации.
В десятку лучших национальных команд также попали Франция, Англия, Бельгия, Бразилия, Нидерланды, Португалия, Испания, Италия и Хорватия. Отмечается, что, по сравнению с прошлым рейтингом, изменений в ТОП-10 не произошло.
Что касается сборной России, то она по-прежнему находится в четвёртом десятке, сохраняя за собой 38-е место. Ближайшими «соседями» национальной российской команды являются сборная Катара (37-е место) и сборная Кот-д'Ивуара (39-е место).
Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 25 марта в Москве пройдёт товарищеский матч национальных сборных России и Парагвая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В обновлённом рейтинге FIFA команда южноамериканской страны занимает 56-е место.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru