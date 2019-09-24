Сборная России рискует пропустить ЧМ-2022 в Катаре

24 сентября 201913:21

Сборная России по футболу рискует пропустить ближайший чемпионат мира, который состоится в 2022 году в Катаре. Об этом сообщает The Telegraph, подчёркивая, что это может произойти из-за допингового скандала.

Источник отмечает, что российскую национальную команду, с большой долей вероятности, могут не допустить к участию в мундиале, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта, подчёркивает RT.

Напомним, накануне стало известно, что сборная России может быть отстранена от Олимпийских игр, которые состоятся в 2020 году в Токио. The Telegraph пишет, что московская антидопинговая лаборатория могла сфальсифицировать данные перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Источник сообщает, что в РФ «информацией манипулировали» последние 18 месяцев, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами, подчёркивает Ura.ru.

С Олимпиадой опять не заладилось

НСН подчёркивает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало три недели Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) для объяснения «несоответствий» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее допинговый кризис был преодолен, когда 20 сентября 2018 года WADA восстановила в правах РУСАДА, но с двумя условиями: предоставить базу данных и образцы из Московской лаборатории. Россия выполнила требования. Всемирное антидопинговое агентство, основываясь на данных, которые они получили ранее от своих осведомителей, провело сравнительный анализ той информации, которой они обладали и той, что предоставила РУСАДА. Экспертиза проводилась на предмет соответствия базы оригиналу и уточнение каких-либо изменений в полученной от России базе.

Министр спорта России Павел Колобков заявлял, что, по данным ведомства, база, «переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году».

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая в эфире НСН рассказала о последствиях для российского спорта, в случае если аргументы, приведенные российской стороной, WADA сочтет недостаточными.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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