Сборная России рискует пропустить ЧМ-2022 в Катаре
Сборная России по футболу рискует пропустить ближайший чемпионат мира, который состоится в 2022 году в Катаре. Об этом сообщает The Telegraph, подчёркивая, что это может произойти из-за допингового скандала.
Источник отмечает, что российскую национальную команду, с большой долей вероятности, могут не допустить к участию в мундиале, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта, подчёркивает RT.
Напомним, накануне стало известно, что сборная России может быть отстранена от Олимпийских игр, которые состоятся в 2020 году в Токио. The Telegraph пишет, что московская антидопинговая лаборатория могла сфальсифицировать данные перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
Источник сообщает, что в РФ «информацией манипулировали» последние 18 месяцев, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами, подчёркивает Ura.ru.
НСН подчёркивает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дало три недели Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) для объяснения «несоответствий» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.
Ранее допинговый кризис был преодолен, когда 20 сентября 2018 года WADA восстановила в правах РУСАДА, но с двумя условиями: предоставить базу данных и образцы из Московской лаборатории. Россия выполнила требования. Всемирное антидопинговое агентство, основываясь на данных, которые они получили ранее от своих осведомителей, провело сравнительный анализ той информации, которой они обладали и той, что предоставила РУСАДА. Экспертиза проводилась на предмет соответствия базы оригиналу и уточнение каких-либо изменений в полученной от России базе.
Министр спорта России Павел Колобков заявлял, что, по данным ведомства, база, «переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году».
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая в эфире НСН рассказала о последствиях для российского спорта, в случае если аргументы, приведенные российской стороной, WADA сочтет недостаточными.
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