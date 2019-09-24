Сборная России рискует пропустить ЧМ-2022 в Катаре

Сборная России по футболу рискует пропустить ближайший чемпионат мира, который состоится в 2022 году в Катаре. Об этом сообщает The Telegraph, подчёркивая, что это может произойти из-за допингового скандала.

Источник отмечает, что российскую национальную команду, с большой долей вероятности, могут не допустить к участию в мундиале, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта, подчёркивает RT.

Напомним, накануне стало известно, что сборная России может быть отстранена от Олимпийских игр, которые состоятся в 2020 году в Токио. The Telegraph пишет, что московская антидопинговая лаборатория могла сфальсифицировать данные перед передачей во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Источник сообщает, что в РФ «информацией манипулировали» последние 18 месяцев, пытаясь скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами, подчёркивает Ura.ru.

